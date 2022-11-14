يوسف الحسيني: رهانات الإخوان تفشل دائما.. و«الدولة بتثبت أنها صح»

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر استفادت اقتصاديا باستضافة شرم الشيخ قمة المناخ COP27، متابعا: «لما نشوف هنلاقي عندنا شراكات، وفيه فرق كبير ما بين مصر تروح تمد إيدها.. ومصر كبيرة تقول لأ تعالى شاركني، فتعمل شراكات وتمويلات وتعاون مع أكبر دول العالم على المستوى الحكومي، وأكبر شركات العالم على المستوى الاستثماري».

أكبر شراكات مع دول العالم

وأضاف يوسف الحسيني، ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أن مصر أجرت شراكات متعلقة بالاقتصاد والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والتعدين المائي ومعالجة المياه ومشروعات لإنتاج الطاقة من الرياح وتحلية مياه البحر.

وتابع: «الأرقام قاربت 15 مليار دولار شراكات مع مصر، يبقى مصر نجحت ولا منجحتش؟ لما كل مرة رهانات الإخوان تفشل فشلا ذريعا، أوعى في لحظة تفقد إيمانك بما يحدث في الوطن، اوعى في لحظة تشك وتهتز خالص.. كل مرة الدولة بتثبت لك أنها صح وبتشتغل علشانك أنت ولمصلحتك».

أهمية المشروعات للمواطنين

وواصل: «المشروعات دي هتشغلك وتشغل البلد وتكسب البلد وتكسبك، البلد تشتغل وحضرتك تحصل على فرصة عمل، وتصدر فحياتك تبقى أفضل، البلد تشغل مصانع فتنتج اكتر فتنتج أكتر فتبقى أفضل».

ولفت إلى أن نشاط شرم الشيخ لم ينتهِ عند استضافة قمة المناخ COP27، فنتائج قمة شرم الشيخ تظل مستمرة إيجابيا لسنوات مقبلة.