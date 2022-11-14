لبلبة لـ يوسف الحسيني: موهبتي ظهرت مبكرا.. وأحب فيلم عصابة حمادة وتوتو

كشفت الفنانة لبلبة عن سبب دخولها عالم الفن منذ صغرها، قائلة: «اتقالي لما كان عندي 3 سنين كنت بعمل حاجات غريبة في البيت، بقلد عمتي وهي بتمشي، من غير ما حد يقولي حاجة، وكنت بقلد بائع الفول.. كنت بقلد أي حاجة بشوفها من غير وعي».

ظهور موهبة لبلبة

وأضافت لبلبة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنها لا تتذكر كيف دخلت عالم التمثيل، ولكن موهبتها بدأت مبكرا وأهلها شعروا بها، متابعة: «لكن يوم ما بدأت أجمع نفسي وأحس أني بني آدمة لقيت فيه إضاءة في وشي ومخرج بيوجهني وحفلة عبدالحليم حافظ وعلى المسرح بقلد الممثلين.. هو ده اللي حسيته».

جوائز لبلبة

وأشارت إلى أنها تحب فيلم «عصابة حمادة وتوتو»، وأخذت في فيلم «جنة الشياطين» 3 جوائز كأحسن ممثل، وفي فيلم «خلي بالك من جيراتك» جائزتين كأحسن ممثلة، وفي فيلم «النعامة والطاووس» 3 جوائز كأحسن ممثلة.