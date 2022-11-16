اليوم.. ندوة تكريم لبلبة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ44، برئاسة الفنان حسين فهمي، ندوة تكريم للفنانة لبلبة، عصر اليوم الأربعاء، في مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

أمير رمسيس يدير ندوة تكريم لبلبة

ومن المُقرر، أنّ يُدير ندوة تكريم الفنانة لبلبة، المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث سيأتي ذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

ويأتي ذلك، بعدما كرّم مهرجان القاهرة السينمائي، الفنانة لبلبة، خلال حفل الافتتاح، ومنحها جائزة الهرم الذهبى لإنجاز العمر فى الدورة الـ44، حيث سلّمها التكريم الفنان حسين فهمي.

ذكرياتها مع والدتها

واستعادت لبلبة، ذكرياتها مع والدتها، على المسرح خلال التكريم، حيث قالت: «والدتي دايما كانت في الكواليس بتشجعني في كل عمل مسرحي قدمته، وكل سنة كانت بتقولي أنتي هتتكرمي في مهرجان القاهرة السينمائي ومكنش بيحصل، والنهاردة بحقق أمنيتها وهي مش موجودة وأنا بتكرم، والدتي كانت بتتفرج على فيلم في السينما ونقلوها للمستشفى وكانت لحظة ولادتي، والنهارده بتكرم في نفس يوم ميلادي 13 نوفمبر».