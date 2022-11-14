لبلبة بعد تكريمها من «القاهرة السينمائي»: «كنت عاوزة أخد الجمهور في حضني»

أعربت الفنانة لبلبة عن سعادتها باحتفاء حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بتكريمها، مساء أمس الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، إذ منحها الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وقالت لبلبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها عاشت ليلة من أسعد أيام حياتها، لا سيما أن التكريم يأتي من مهرجان عريق بحجم القاهرة السينمائي، مضيفة: «حسيت لحظة التكريم إني عاوزة أخد الجمهور في حضني».

لبلبة: اتخضيت من استقبال الحضور لي على المسرح

وتابعت أنها شعرت بخضة مع حجم التصفيق الذي دوى في القاعة، وتأثرت بشدة حينما هتفت سيدة قائلة «بنحبك يا نونيا»، وردت عليها «يختي عليكي»، مشيرة إلى أنها لمست مشاعر من الحب الصادق سواء من زملائها داخل الوسط الفني أو الجمهور العادي.

لبلبة: رأيت الفرحة في أعين يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين

واستطردت لبلبة: «رأيت الفرحة في أعين يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وغيرهم من النجمات، وأجدد شكري للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، إذ شعرت لحظة التكريم بما قدمته من مجهود على مدار مشواري الفني الذي لم يكن سهلاً بالمرة».