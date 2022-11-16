القصة الكاملة لمقتل شخصين في بولندا بسبب صاروخ روسي.. البنتاجون يستعد والناتو يجتمع

لقى شخصان مصرعهما في قرية برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا، إثر سقوط صاروخ، في تطور مفاجئ لمسار الأزمة الروسية الأوكرانية، نظرًا لعضوية بولندا بحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وعلى الفور، دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي لاجتماع طارئ لكبار مسؤولي الأمن القومي والدفاع، بينما استدعت الخارجية البولندية السفير الروسي في وارسو، وطالبته بتقديم توضيحات بشأن حادث سقوط صاروخ، اعتبروا أنه روسي الصنع.

وقالت وزارة الخارجية البولندية، في بيان لها، إنه عند الساعة 15:40 سقطت قذيفة روسية الصنع على بلدة بشيفودوف، ما أدى إلى مقتل اثنين من مواطني الجمهورية البولندية، ونظرا لهذا الحادث، استدعى وزير الخارجية زبيجنيف راو سفير روسيا الاتحادية إلى وزارة الخارجية، مطالبا اياه بتقديم توضيحات بشأن تفاصيل الحادث فورا.

«الدفاع الروسية» تنفي إطلاق أي صواريخ

ونفت وزارة الدفاع الروسية إطلاق القوات الروسية أي صواريخ باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية البولندية، ووصفت الحادث بأنه استفزاز متعمد من أجل تصعيد الموقف.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها لم توجه أي ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود البولندية، مشيرة إلى أن الحطام الذي نُشر في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة له بالأسلحة الروسية.

ونقلت فضائية «القاهرة الإخبارية» عن الكرملين أنه لا يعرف أي شيء عن هذه الصواريخ.

الرئيس البولندي: ليس لدينا دليل على هوية الجهة التي أطلقت

وفي سياق متصل أكد الرئيس البولندي أندجي دودا عدم وجود دليل دامغ على هوية الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بلدة بولندية.

وأشار إلى أن الصاروخ على الأرجح روسي الصنع، مضيفًا في مؤتمر صحفي «ليس لدينا في الوقت الراهن دليل قاطع على هوية الجهة التي أطلقت الصاروخ» مؤكدًا أن هناك تحقيقا جاريا وأنه على الأرجح فإن الصاروخ روسي الصنع.

وقال الرئيس البولندي إن من الواضح أننا سنطلب تفعيل المادة 4 من ميثاق الناتو خلال اجتماع الحلف غدا، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية» في نبأ عاجل لها.

أمريكا والناتو تعقد اجتماعات بشأن الحادث

وعقدت هيئة رئاسة الأركان بالقوات المشتركة ما وصفته بالاجتماع المفتوح لمتابعة الهجوم الصاروخي على بولندا بمشاركة وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس الاركان الجنرال مارك ميلي وقادة قيادة ورؤساء أسلحة القوات المسلحة المختلفة وبحضور من مسؤولين في الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات المركزية.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالات برئيس الوزراء البولندي كما دعا لاجتماع طارئ مع قادة قمة الـ20 وقادة الـ7 الصناعية الكبرى على هامش انعقاد قمة الـ20 في إندونيسيا.

وأعلن حلف شمال الأطلسي أنه يتحقق من تقارير غير مؤكدة عن احتمال سقوط صواريخ روسية في بولندا، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا اليوم الأربعاء بناء على طلب وارسو لإجراء مشاورات حول الحادثة.