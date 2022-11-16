أسعار اللحوم والفراخ في أسواق السويس اليوم.. كيلو البانيه بـ100 جنيه

أعلنت الغرفة التجارية في السويس، الأسعارالاسترشادية للسلع المختلفة، المتداولة والمعمول بها في الأسواق بمختلف أحياء المحافظة، اليوم الأربعاء، وتضمنت القائمة أسعار اللحوم والفراخ بأنواعها.

الأسعار الاسترشادية تقدر حسب التداول بالسوق

قال المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، إن الأسعار الاسترشادية للسلع المختلفة، تقدر حسب التداول في حركة البيع والشراء فى السوق الرئيسي بالمحافظة، وهو سوق الأنصاري، لافتا إلى أنها تشمل الخضروات المختلفة والأسماك واللحوم والزيوت، بالإضافة إلى الأسعار الخاصة بالسلع المجمدة والطازجة.

أسعار اللحوم في السويس

أوضح رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، أن الأسعار الاسترشادية للحوم في أسواق السويس، كالآتي:

- اللحوم الحية تتراوح بين 145 و185 جنيها.

- اللحوم السودانية 120 - 135 جنيها.

- اللحوم البرازيلي 100 - 110 جنيهات.

- اللحوم الهندي 95 - 100 جنيه.

أسعار الفراخ والبانيه بالسويس

أشار الملاح، إلى أن أسعار الدواجن ومنتجاتها، تتم متابعتها بشكل مستمر، لتقدير أسعار استرشادية تتوافق مع المطروح في الأسواق، وجاءت كالتالي:

- الفرخ البلدي (صاحي) 53 - 57 جنيها.

- الفراخ البيضاء (صاحي) 43 - 46 جنيها.

- فراخ بلدي فريش 66 - 73 جنيها.

- فراخ أبيض فريش 52 - 54 جنيها.

- الفراخ المجمدة 65 جنيها.

- الفراخ البانيه 100 - 105 جنيهات.