أسعار وأنوع الأسماك في أسواق السويس.. «الشخرم» يبدأ من 20 جنيها

يتميز سوق الأنصاري في محافظة السويس بتنوع الأسماك واختلاف أسعارها، إذ توجد الأسماك الشعبية التي تبدأ أسعارها من 20 جنيهاً للكيلو، مثل «الشخرم» والذي يقبل عليه معظم سكان المحافظة، لارتفاع قيمته الغذائية وانخفاض سعره نسبياً، بالإضافة إلى أسماك الفيليه التي تبدأ أسعارها من 150 جنيه الكيلو مثل «الناجل».

وتحركت أسعار الأسماك بسوق الأنصاري بشكل ملحوظ، في حين استقرت أسعار بعض الأصناف، وقال علي شوقي أحد تجار الأسماك بمحافظة السويس إن أسعار الأسماك تشهد ارتفاعًا وانخفاضاً لبعض الأنواع، وفقاً للعرض والطلب وتوافر أو عدم وجودها، في حين أن هناك أنواعا أخرى مستقرة في السعر تزداد وتنخفض بمقدار قليل، مثل «الشخرم»، الذي يبدأ من 10 جنيهات إلى 40 جنيهًا للكيلو، أما «الفلايك» يصل إلى 60 جنيها، ويتوافر بلطي المزارع بـ 25 و30 جنيهًا للكليو، موضحاً أن الأسعار يجرى تحديدها وفقاً لحالة الأسماك «صابح أو بايت».

وقال محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إن الغرفة تضع أسعار استرشادية معلن عنها لأسعار السلع تشمل الأسماك واللحوم والخضروات، وذلك وفقاً لسوق الأنصاري باعتباره السوق الرئيس بالمحافظة.

متوسط أسعار الأسماك بالسويس

متوسط أسعار الأسماك في سوق الأنصاري بمحافظة السويس:

- البلطي يبدأ من 25 إلى 50 جنيهًا.

- الدوبارة يبدأ من 65 إلى 120 جنيهًا.

- البوري يبدأ من 100 جنيه.

- القاروص بـ80 جنيهًا.

- الباغة الشعبي 60 جنيهًا.

- السهلية 85 جنيهًا.

- الحفارة الصغيرة 50 جنيهًا.

- الحفارة الوسط 90 جنيهًا.

- الشخرم عكر 75 جنيهًا.

-الشخرم الجر الشعبي 20 جنيهًا.

- المكرونة الوسط 80 جنيهًا.

- الصدف 100جنيه.

- الحريت 100 جنيه.

- الناجل 200 جنيه.

- اللوط 70 جنيهًا.

- المرجان أبو أتب الصغير 50 جنيها.

- المرجان الصرع الشعبي الوسط 60 جنيها.

- الجمبري الأزاز (35 حباية) 250 إلى 300 جنيه.

- الجمبري المزارع يبدأ بـ120 جنيها.

- العتيبي 220 جنيها.

- الكسكمري 60 جنيها.

- الشعور يبدأ من 160 جنيها ويصل إلى 170 جنيها.

- الدنيس 170 جنيهًا.

- الحارت السويسي الصغير 60 جنيهًا.