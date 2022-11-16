«الصحة» تطلق 72 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 72 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، بدءا من يوم 15 وحتى نهاية شهر نوفمبر الحالي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، حيث توجّه القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى النائية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

تخصصات القوافل الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة»، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار، أنّه جرى إطلاق أولى القوافل يوم الثلاثاء بمناطق نزلة كعب مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، ووحدة الهوارية بمركز العامرية بمحافظة الأسكندرية، ووحدة كومبرة مركز كرداسة محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

‏وتابع عبدالغفار، ‏أنّه يتم إطلاق 13 قافلة طبية يومي 16 و17 نوفمبر، بمناطق أم دومة مركز طما بمحافظة سوهاج، وأم الرزق مركز كفر سعد محافظة دمياط، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم بمحافظة القاهرة، ومركز شباب عيون موسي حي الجناين بمحافظة السويس، ووحدة الأمل مركز رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وسالم البحيري مركز الفشن محافظة بني سويف، والبيشة مركز أشمون محافظة المنوفية، والمنار مركز نصر النوبة محافظة أسوان، والقهقوقية مركز الرحمانية محافظة البحيرة، ومنطقة أبوغليلة مركز براني محافظة مطروح، وأبو نبوت مركز دشنا محافظة قنا، وأبو النجاة مركز المحلة أول محافظة الغربية، وواديي مكتب والنديه مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء.

وقال عبدالغفار، إنّه يتم إطلاق قافلة طبية يومي 17 و18 نوفمبر بمركز أول العاشر محافظة الشرقية، كما يتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق محلة القصب مركز المحلة أول محافظة الغربية، وواديي ميعر وأبو حجر مركز الطور محافظة جنوب سيناء، والقبابات حي أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

ونوه «عبدالغفار» إلى إطلاق 5 قوافل طبية يومي 19 و20 نوفمبر، بمناطق أولاد سلامة مركز المنشأة محافظة سوهاج، والشتايلة مركز أبنوب محافظة أسيوط، وابراهيم كلبوش محافظة كفر الشيخ، والشباب مركز العبور محافظة القليوبية، وشعلان مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى إطلاق قافلتين طبيتين يومي 20 و21 نوفمبر بمنطقتي ك26 الذراع البحري مركز العجمي محافظة الإسكندرية، والرقية مركز دراو محافظة اسوان.

قافلة طبية يومي 17 و18 نوفمبر في العاشر بالشرقية

وتابع «حسنين» أنّه يتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 21 و22 نوفمبر بمناطق تنيدة مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، ودير امس مركز أبو حمص محافظة البحيرة، و55 أبو ماضي مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومركز شباب البغاده بالقصاصين محافظة الإسماعيلية، والناصرية مركز بني مزار محافظة المنيا، وشيط الهوى مركز كفر صقر محافظة الشرقية، ومركز طبي الكهرباء حي المعصرة محافظة القاهرة، وأبو شروف - الجارة (ام الصغير) مركز سيوة محافظة مطروح.

ونوه «حسنين» بأنّه يتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين، يومي 22 و23 نوفمبر بمنطقتي نجع سبع محافظة أسيوط، ونزلة السمان حي الهرم محافظة الجيزة، كما يتم إطلاق 12 قافلة طبية بمناطق جبل الطير البحرية مركز سمالوط محافظة المنيا، وطما فيوم مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، والكوامل قبلي مركز المنشاة محافظة سوهاج، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والمرابعين مركز كفر سعد محافظة دمياط، وساقية المنقدي مركز اشمون محافظة المنوفية، وكفر اخشا مركز كفر الزيات محافظة الغربية، والصحوة مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وعمرو بن العاص مركز ادفو غرب محافظة اسوان، وكوم أبو إسماعيل مركز ابو حمص محافظة البحيرة، والمراقي (بهي الدين - مشندت ) مركز سيوة محافظة مطروح، وبئر عنبر مركز قفط محافظة قنا.

وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنّه يتم إطلاق قافلة يومي 24 و25 نوفمبر بمنطقة كفر المدينة مركز منشأة أبوعمر محافظة الشرقية، كما يتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق البنك مركز كفر سعد محافظة دمياط، ومشلة مركز كفر الزيات محافظة الغربية، والموهوب مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، والناصرية حي جنوب العياط محافظة الجيزة، وذلك يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

وتابع «إسماعيل» أنّه يتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 26 و27 نوفمبر بمناطق نزلة القاضي مركز طهطا محافظة سوهاج، والحوة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وبتمدة مركز بنها محافظة القليوبية، والحاج موسى مركز الفتح محافظة اسيوط، وبشتامى مركز الشهداء محافظة المنوفية، والصفراية مركز أبشواي محافظة الفيوم.

واردف «إسماعيل» أنّه يتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 27 و28 نوفمبر بمناطق الآمال مركز نصر النوبة محافظة أسوان، والجديدة مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وبنجر 2 مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، كما يتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 28 و29 نوفمبر بمناطق مركز طبي الشيراتون حي النزهة محافظة القاهرة، ووحدة طوسون محافظة الإسماعيلية، ومعصرة حجاج مركز بنى مزار محافظة المنيا، والمركز الحضرى محافظة الأقصر، وزاوية حمور مركز الدلنجات محافظة البحيرة، وام الرزق مركز شربين محافظة الدقهلية.

واختتم «إسماعيل» أنّه يتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق بنجر 4 مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وعزبة سري مركز طوخ محافظة القليوبية، وابني بيتك حي 06-أكتوبر محافظة الجيزة، وذلك في يومي 29 و30 نوفمبر الحالي.