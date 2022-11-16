«الصحة» توضح طرق الوقاية من مضاعفات مرض السكري: المتابعة الدورية

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعليمات والإرشادات لمرضى السكري التي يجب اتباعها لتجنب حدوث أي مضاعفات للسكر، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

مضاعفات مرض السكري

وقالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، إنه لتجنب حدوث مضاعفات لمرض السكري كفقدان البصر والفشل الكلوي لا بد من ضبط مستويات السكر بالدم، والكشف والمتابعة الدورية مع الطبيب المشرف على الحالة المرضية، لافتة إلى أنه من مضاعفات مرض السكري بتر الأطراف السفلية أيضا.

وتابعت الوزارة أنه يمكن لمرضى السكري الكشف المبكر والمتابعة والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، لافتة إلى أن الكشف والعلاج في هذه المبادرة مجانا ولا يتحمل المريض خلال المشاركة أي أعباء مالية.

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن لمريض السكري التوجه لأقرب وحدة صحية لمكان السكن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، كما يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق «صحة مصر».

سبب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والحفاظ على الوزن المثالى للجسم، وتجنب تعاطي التبغ، لافتة إلى أن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني يحدث بسبب نقص في إفراز الإنسولين من البنكرياس أو بسبب الاستخدام غير الفعال للإنسولين من قبل الجسم «نتيجة لزيادة الوزن أو السمنة أو تناول طعام غير صحي أو عدم ممارسة الرياضة».