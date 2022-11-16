القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «شارع المتنبي.. شريان بغداد الثقافي»

عرض برنامج «صباح جديد»، على قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلاميين فادي غالي وشيرين عسان، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «شارع "المتنبي.. الشريان الثقافي لأهالي بغداد».

ويعد شارع المتنبي بإرثه وامتداده الثقافي من أشهر معالم بغداد الثقافية والفكرية، ومعروف بمكتباته ودور النشر العديدة، إذ يمتلك تاريخا يمتد للحقبة العباسية، ومرّ بالكثير من المتغيرات والأحداث.

سوق السراي في شارع المتنبي

ويتضمن شارع المتنبي سوق السراي، الذي يرجع تاريخه إلى العصور العباسية المتأخرة، حيث كان يسمى بسوق الوراقين، وتم بناء السوق نسبة إلى المدرسة المستنصرية الموجودة بنهاية السوق، إذ جرى فتح السوق لتلبية احتياجات الطلاب من الورق واستنساخ الكتب.

وبحسب التقرير الذي عرضته القاهرة الإخبارية، تضم نهاية الشارع، وعلى ضفاف نهر دجلة، نُصب أبو الطيب المتنبي الذي عجز أمامه الشعراء لفصاحته وبلاغته، حيث ارتبط اسمه بالشارع، إذ أن تاريخ الشارع قديم ويرجع إلى زمن العباسيين، وعلى مدار التاريخ تم تبديل التسميات.

دهاليز ضيقة على جانبي شارع المتنبي

دهاليز ضيقة على جانبي شارع المتنبي تضم مكتبات متنوعة المحتوى ودور للنشر والمطابع، وفي ذلك، يقول علي المندلاوي صاحب مكتبة بالشارع، إنه صادق رموز المجتمع في هذا المكان: «يقصد الشارع القضاة والعلماء والأدباء والشعراء والمدرسين، كل شرائح المجتمع يأتون إلى هنا».