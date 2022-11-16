«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن قناة السويس: شريان مهم للاقتصاد القومي

عرض برنامج «صباح جديد»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا، عن ذكرى افتتاح قناة السويس، بمناسبة مرور ذكرى افتتاحها في عهد الخديوي إسماعيل في حفل أسطوري، منذ أكثر من 150 عاما.

وذكر التقرير، أن مصر أهدت للعالم، أهم مجرى ملاحي نفذه البشر، وتحولت لشريانا اقتصاديا تسير فيه أغلب سفن الدول المختلفة، وتعود الحكاية إلى يوم السادس عشر من نوفمبر عام 1196م، وكانت القنوات الجديدة وقتها هي حديث العالم وأحد أعظم الإنجازات التي قدمها المصريون بأياديهم.

ووفق التقرير، كان حفر قناة السويس، حلما تاريخيا طالما راود المصريين منذ عهد المصريين القدماء، حيث كانت عبارة عن قناة تصل بين البحرين الأبيض والأحمر، بل كانت هناك محاولات فعلية تمثلت في قناة سيزوستريس وسيتي الأول ونخاو وبطليموس والإسكندر الأكبر وراجان وقناة أمير المؤمنين عمرو بن العاص التي تم ردمها لاحقا.

فرمان حفر قناة السويس

ووفقا لما جاء في التقرير الذي عرضه برنامج «صباح جديد»، بعد أن تولى محمد سعيد باشا حكم مصر، تمكن ديليسيبس من الحصول على فرمان بحفر قناة السويس على أن تكون مدة الامتياز 99 عاما من تاريخ فتح القناة، ثم قام ديليسيبس بزيارة منطقة برزخ السويس، وتم تقديم تقرير أثبت إمكانية تحقيق هذا، وتمكن ديليسيبس بعدها من تأسيس الشركة وتكوين مجلس إدارتها.

قناة السويس.. رمزا لصلابة العامل المصري

كان حفر قناة السويس، رمزا لصلابة العامل المصري الذي شقّ الصحراء بيديه رغم تعرضه للعمل بالسخرة خلال حفر القناة، وراح المئات من المصريين شهداء، مازالت دماؤهم تروي مجرى القناة التي تخدم احتياجات العالم لآلاف السنوات، وفق تقرير قناة «القاهرة الإخبارية».