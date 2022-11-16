موفدة «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تعاني من التخبط بسبب توالي الحكومات

قالت جومانا هاشم، موفدة قناة «القاهرة الإخبارية» في لندن، إنّ بريطانيا متخبطة جدا، وبخاصة مع توالي الحكومات، لديها أزمات كثيرة تعانيها، مثل تكاليف المعيشة والطاقة والغاز، ومن أكبر هذه الأزمات، الفضائح التي كانت وراء رحيل بوريس جونسون، ثم ليز تراس، ومجيء ريشي سوناك.

انتقادات كثيرة لرئيس الوزراء الحالي

وأضافت «هاشم»، خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد بشتو، في تغطية خاصة، لقناة «القاهرة الإخبارية»، قائلة: «ليس هناك العديد ممن يشجع وجود رئيس الوزراء ريشي سوناك في هذا الوقت تحديدا، إذ أن هناك انتقادات كثيرة تدور من حوله، كما نشرت بعض التحقيقات الصحفية البريطانية تفيد أن البلاد تحاول تصدير الانهزام الأوكراني ولا تريد أن تصدر مسألة الانتصارات الأوكرانية على الأرض في وجه القوات الروسية».

محاولات جلب المزيد من التعاطف

وتابعت موفدة قناة «القاهرة الإخبارية» في لندن، أن أوكرانيا تحاول جلب المزيد من التعاطف من الشعب البريطاني حتى لا يحاسب الشعبُ الحكومةَ البريطانية على التورط في دعم أوكرانيا إلى هذا الحد الذي تسبب في أزمة طاقة وغاز وأزمة تكاليف معيشة وميزانية، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية تتحرك في إطار عام حدده حزب المحافظين بشأن أوكرانيا، لكن يبدو أن الرئيس الوزراء الحالي له طريقة ربما تختلف بعض الشيء بسبب الأزمات التي تعيشها بريطانيا.