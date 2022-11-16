عاجل.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ميكروباص أسفل نفق برج البرلس، وهرعت 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى البرلس المركزي لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية اللازمة.

الحادث وقع أسفل النفق

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم تصادم سيارة ميكروباص أسفل نفق برج البرلس، كما تلقت غرفة العمليات بالمحافظة، إشارة بوقوع الحادث، وهرعت 7 سيارات اسعاف، لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى البرلس المركزي.

رفع درجة الطوارئ بمستشفى البرلس المركزي

ومن جانبه، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى البرلس المركزي، وتكليف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.

الجدير بالذكر أن يوم أمس قد وقع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أتوبيس علي الطريق الدولي الساحلي بالبرلس والذي أسفر عنه إصابة 13 شخصا جراء وقوع الحادث وجري نقلهم إلى مستشفى بلطيم النموذجي لتلقي العلاج وتقديم الرعاية اللازمة لهم.