إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة في 4 حوادث بطرق كفر الشيخ

أصيب 12 شخصا في حوادث تصادم على عدد من طرق محافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لعدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، 4 إشارات بوقوع حوادث متفرقة على عدد من طرق محافظة كفر الشيخ.

إصابات متفرقة في حادث تصادم

وأصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من كوبري الحصفة بالرياض، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وتبين إصابة كل من عصام محمد شلبي، 40 سنة، باشتباه نزيف بالمخ، وعبدالحليم محمد عبدالله،41 سنة، باشتباه كسر بالساق، نشأت محمد شلبي،41 سنة، بجروح وخدوش في الوجه، وأحمد محمد شلبي، 45سنة، باشتباه كسر في الحوض.

إصابة شخصين بإصابات متفرقة

كما أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين على طريق عزبة خميس بالكراكات ببيلا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بيلا المركزي، كما أصيب شخصان في حادث تصادم تروسيكل بسيارة تونايه أمام إسعاف الخاشعة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الحامول المركزي، كما أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين على طريق أريمون العلم ابراهيم ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، كما أصيب شخصان في حادث تصادم أول شارع جيهان بجوار المطحن، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.