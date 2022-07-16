بسبب ارتفاع حوادث الغرق.. 65 منقذا بشواطئ «بلطيم» في كفر الشيخ

تلجأ الأسر في فصل الصيف لقضاء عطلتها الصيفية على الشواطئ داخل عدد من المصايف بمصر مثل «بلطيم» بمحافظة كفر الشيخ، بهدف الاستمتاع بالهواء الطلق والنظر لمياه البحر والسماء الصافية.

المنقذين على الشواطئ وضحايا الغرق

وشهد عدد من شواطئ مدينتي الإسكندرية وجمصة حالات غرق عدد من الشباب الذين ذهبوا للاستمتاع بمياه البحر المتوسط سواء مع أسرهم أو الذين ذهبوا من خلال مجموعات مع بعضهم البعض، إذ لقى خلال اليومين الماضين عدد من الشباب حتفهم غرقًا وذلك لارتفاع أمواج البحر في الأيام الماضية.

وبسبب تكرار حوادث الغرق التي حدثت في بعض الشوطئ، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم الدفع بـ65 منقذا تم تدريبهم على أعمال الانقاذ والغطس بما يضمن التدخل السريع من خلال المنقذين حال حدوث حالات غرق على شواطئ مصيف بلطيم.

ويقول كابتن «ع. ر» أحد المنقذين بمصيف بلطيم في حديثه لـ«الوطن»، إن المنقذين يعملون على مدار الساعة منذ الشروق حتى الغروب، بهدف حماية الزائرين الذين يأتون للمصيف من جميع محافظات مصر وبعض الدول العربية من مخاطر البحر وارتفاع الأمواج العاتية، موضحًا أن المصطاف عندما يرى مياه البحر يشعر بالسعادة لجماله، وغالبًا لا يدرك مخاطر التعميق داخل مياه البحر والانزلاق مع التيارات المائية التي تعرض حياته لخطر داهم يؤدي لوفاته، مشيرًا إلى دور المنقذين المهم على الشواطئ حال حدوث أي حالات غرق لبعض المواطنين خاصة الأطفال.

ربع مليون زائر لشواطئ بلطيم

يذكر أن شواطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ تستقبل كل عام أكثر من ربع مليون مصطاف على مدار فصل الصيف، بطول 11 كيلو مترًا للشواطئ الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط.