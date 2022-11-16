وزير التجارة يبحث تطورات مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر

التقى المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة السيد جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والاستثمارية.

السوق الروسي يمثل أحد أهم الاسواق العالمية

وقال الوزير ان اللقاء اكد اهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين لا سيما وان السوق الروسي يمثل أحد أهم الاسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية فضلاً عن متابعة تطورات مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، والمقرر إقامتها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والتى تمثل محور لنفاذ الصادرات الروسية لاسواق الدول العربية ودول القارة الافريقية.

أهمية مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر

ومن جانبه أكد السيد جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة أن العلاقات المصرية الروسية علاقات وطيدة ومتميزة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى أهمية مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر والذى سيسهم فى تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين .

ونفذت الوزارة 17 مجمعًا صناعيّا و5046 وحدة في 15 محافظة وسهلت الإجراءات للراغبين في الحصول عليها، و90% من المجمعات تكون ملاصقة لمناطق صناعية، هذا بجانب برنامج رد الأعباء التصديرية، وهذا البرنامج يجب أن يكون متحرك وفق الظروف والمتطلبات والرؤية، وجزء من البرنامج كان مساعدة الشحن للأسواق المستهدفة والتنسيق مع الوزرات الأخرى وخصوصا التخطيط.