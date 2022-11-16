وزير الكهرباء: بدأنا التحول لمصادر منخفضة الكربون لتقليل الانبعاثات

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن قطاع الكهرباء بمصر بدأ تحوله لمصادر منخفضة الكربون، معتمدا على استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتوفير الكهرباء وتقليل الانبعاثات، فالقيادة المصرية تحث على إعداد استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، والهيدروجين الأخضر، خصوصا وأن مصر غنية بمصادر الطاقة المتجددة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية ويمكن أن تكون مصدرا أساسيا للطاقة المتجددة.

وأشار إلى الإجراءات قد تم اتخاذها لتطوير هذا المجال بمصر، ففي 5 مارس من عام 2022 تم توقيع مذكرة تفاهم لتمويل هذه المشروعات واستراتيجية الهيدروجين الوطنية لمصر، والكثير من الاجتماعات تم عقدها بين وزارة الكهرباء والنفط والفرق الفنية المختلفة.

وأضاف وزير الكهرباء خلال كلمته بإحدى جلسات «يوم التنوع البيولوجي»، ضمن فاعليات قمة المناخ «كوب 27»، أن الأمس شهد توقيع 9 اتفاقيات إطارية بين وزارة الكهرباء والصندوق السيادي المصري، ومنطقة قناة السويس، وهذه الاتفاقيات سوف تدخل حيز التنفيذ فورا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر، بدأت بالفعل.

وتابع شاكر أن التغيرات العالمية التي نشهدها الآن توضح أنه ليس هناك دولة واحدة تستطيع التعامل مع التحديات الجديدة ولا تستطيع تأمين كل احتياجاتها من الطاقة، ولذلك فإن التكامل الإقليمي هو أساسيات التنمية المستدامة على المدى الطويل.