وزيرة التعاون الدولي: مصر ترغب في إيجاد آليات تمويل مبتكرة لمواجهة تغير المناخ

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنَّ توقيع مصر اتفاقيتين لتطوير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة مع الاتحاد الأوروبي، دعمًا للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نوفي»، يمثل فرصة رائعة لتحقيق مزيد من التعاون الدولي وخلق الرابط بين التنمية وإجراءات تغير المناخ.

العلاقة مع المفوضية الأوروبية وشركائنا بالاتحاد الأوروبي قوية ومهمة

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها بإحدى جلسات «يوم التنوع البيولوجي»، ضمن فاعليات قمة المناخ، أنَّ العلاقة مع المفوضية الأوروبية وشركائنا بالاتحاد الأوروبي قوية ومهمة للغاية، وتم التمكن من البناء عليها، بينما يتم وضع الخطط لكي يتم التحرك باتجاه إزالة الكربون من أنظمتنا من خلال «نوفي».

ولفتت إلى أنَّ منصة «نوفي» نقدم من خلالها مثالا للشراكة كي نتمكن من الانتقال من التعهدات للتنفيذ مع الشركاء، وكل هذا يأتي بالتزام واضح بكل ما يتعلق بالطاقة المتجددة في مصر وكذلك استكشاف المزيد من الهيدروجين الأخضر كقطاع اقتصادي مهم، وهو يوضح كذلك وضوح الرؤية والانتقال من التعهدات للتنفيذ ووجود مشروعات قابلة للاستثمار كانت أحد الأسباب للتنفيذ.

مصر لديها مصداقية على مدار سنوات مع شركائها الدوليين

وتابعت وزيرة التعاون الدولي أنَّ مصر لديها مصداقية على مدار سنوات مع شركائها الدوليين، ونحن مستمرون فيما بدأناه عام 2014، ولدينا وضوح بالمشروعات وتصميمها مع الشركاء الدوليين، معربة عن رغبة مصر بإيجاد آليات تمويل مبتكرة، معربة عن التطلع لتوقيع مذكرات تفاهم اليوم.