متحدث «الخارجية» لقناة الحياة: مشاركة 120 ألف رئيس دولة وحكومة في قمة المناخ مؤشر إيجابي

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن تقريب وجهات النظر بين الأطراف في مؤتمر المناخ أمر مهم، وكذلك تحييد المؤتمر من المشكلات السياسية والجيوسياسية، لافتا إلى أن رئيس المؤتمر، حرص على ذلك منذ بداية المؤتمر، من خلال التأكيد في أكثر من مناسبة على أنه لا يجب أن تأتي الدول بمشكلاتها السياسية، وتقحمها في قضية التغيرات المناخية التي تمس جميع الشعوب.

مؤشرات إيجابية في قمة المناخ

أوضح «أبو زيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك مؤشرات إيجابية في قمة المناخ، منها نجاح رئاسة المؤتمر في تضمين قضية الخسائر والأضرار في جدول أعمال المؤتمر، وكان من أكثر الموضوعات محل النقاش.

ولفت إلى أن وجود هذا الموضوع في الجدول، يضع مسؤولية على الدول في الفترة المقبلة، للتعامل معه ووضع آليات لتنفيذ الحلول، وكذلك مشاركة أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة، في ظل الظروف الدولية الراهنة، وأكثر من 60 ألف مشارك في فعاليات المؤتمر، جميعها مؤشرات إيجابية.

صياغة القرارات بشكل يتوافق عليه الجميع

أشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى أن وفود الدول المشاركة في قمة المناخ، أعطت رسالة واضحة، بأننا نسعى جميعا للوصول إلى توافق، وهناك مساعدة دولية هدفها نجاح المؤتمر، لافتا إلى أن رئاسة مصر للقمة تسعى لصياغة القرارات بشكل يتوافق عليه الجميع، مع الابتعاد عن المسائل الخلافية وابتكار آليات وصياغات للتنفيذ.