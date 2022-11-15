أحمد موسى عن عوائد قمة المناخ على مصر: عقدنا اتفاقيات بـ83 مليار دولار مع 6 دول

أجاب الإعلامي أحمد موسى، على التساؤلات التي ترددت كثيرًا خلال الفترة الماضية، بشأن فائدة انعقاد قمة المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ، وعوائدها على المواطن المصري.

الاتفاقيات سيكون لها مردود على المواطنين

وهنأ أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، المصريين بعدما وقعت مصر اتفاقيات بـ 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجدّدة مع شركات نرويجية وأسترالية وفرنسية وسعودية ونرويجية وألمانية وهندية، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيكون له مردود على المواطن.

وأضاف موسى، أنه تم توقيع 15 اتفاقية ستوفر الكثير من فرص العمل، والكثير من العوائد الدولارية، لافتًا إلى أن اتفاقيات الـ 83 مليار دولار بها جزء تمويلي وآخر عبارة عن استثمار تكنولوجي.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ستُصبح مركزًا لتصدير الطاقة لأوروبا وأمريكا وشرق آسيا والعالم العربي؛ لتكون القاهرة مركزًا مهما في مجال الطاقة النظيفة، مضيفًا: ربنا كرمنا بثلاث حاجات «أرض مستوية وشمس ورياح»، هذه الإمكانيات ساعدت مصر على أن تكون مركزا عالميا للطاقة، المؤتمر جذّب عائدات ومكاسب كبيرة وآلاف فرص العمل.

مصر ستكون مصدرا للهيدروجين

ولفت موسى، إلى أن مصر ستُصبح مصدرًا لتصدير الهيدروجين الأخضر الإفريقي لأوروبا مثل تصدير الغاز المسال عبر مصر، مؤكدًا توقيع اتفاقيات بمبلغ 2.1 تريليون جنيه، على هامش اجتماعات قمة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء.