جناح وزارة الثقافة بشرم الشيخ يشهد زيارات مكثفة من ضيوف قمة المناخ

شهد جناح وزارة الثقافة بقمة المناخ cop 27 في شرم الشيخ، اليوم، زيارات مكثفة من وفود وضيوف مصر بقمة المناخ، إذ زار الجناح، عددا من الوفود والشخصيات المشاركة بالقمة منهم: وفد من الأمم المتحدة على رأسه وكيل الأمين العام للمنظمة، مارك بريتي سفير فرنسا بمصر، نوريا سانز القائم بأعمال مدير منظمة اليونسكو بالدول العربية، ووفد من دولة تايوان مشارك بالقمة.

وتجول الحضور بجناح وزارة الثقافة، وحرصوا على الحوار مع العارضين والمنظمين، كما أبدوا إعجابهم بالحرف التقليدية والتراثية، التي أبدعها فناني مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، كذلك منتجات العارضين من مختلف محافظات مصر.

كما استمرت الفعاليات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة في فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث استمرت عروض الثمان فرق بالممشى السياحي بخليج نعمة، التي تشهد يوميا حضورا جماهيريا لافتا، وتفاعلا كبيرا من الجمهور الأجانب والمصريين.

وعلى مسرح المنطقة الخضراء، قدمت فرقتي أسوان والحرية للفنون الشعبية، عروضهما لضيوف مصر بقمة المناخ، التي حظيت بإقبال كبير، وبمسرح السلام قدمت فرقتي العريش والشرقية، عددا من التابلوهات الراقصة.