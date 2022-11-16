رائد المناخ للرئاسة المصرية يشيد بمشروعات جامعة النيل في COP 27

أشاد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، بالجناح الخاص بجامعة النيل الموجود في المنطقة الخضراء Green Zone-COP 27 في إطار استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ 2022.

الاستدامة واستغلال المخلفات الزراعية

وثمّن الدكتور محمود محيي الدين، المبادرات التي تقوم بها جامعة النيل للحفاظ على البيئة والتكيف المناخي، وابتكارات الأساتذة والباحثين في الجامعة في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك ابتكارات طلاب الجامعة في هذا المجال، وأشاد بالنتائج التي توصلت إليها المشروعات البحثية بالجامعة، ومشروعات مبادرة رواد النيل، وأكد على أهمية هذه المشروعات في مجابهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية.

وقام الدكتور محمود محيي الدين، خلال زيارته لجناح جامعة النيل بالتعرف على مشروعات الجامعة البحثية في مجال الحفاظ على النظام البيئي، والتعرف على المجالات البحثية التي تقدمها الجامعة والتي تهدف بشكل أساسي إلى الاستدامة واستغلال المخلفات الزراعية للوصول إلى منتجات صديقة للبيئة.

المشروعات البحثية المتميزة في مجال حماية البيئة

وقام أساتذة الجامعة خلال الزيارة بتقديم شرح وافي عن الأنشطة والمشروعات البحثية المتميزة في مجال حماية البيئة والتي تشارك بها الجامعة في المعرض ومنها تصنيع أطباق صديقة للبيئة وعبوات حفظ وتغليف أغذية آمنة وصحية من مخلفات قصب السكر.

وكان في استقبال الدكتور محمود محيي الدين خلال زيارته للجناح، الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، والدكتور أحمد رضوان، نائب رئيس جامعة النيل للبحوث، والدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، والدكتورة هبه لبيب، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة إيرين سامي، مدير مركز أبحاث النظم الذكية بجامعة النيل، وأعضاء مبادرة رواد النيل بالجامعة.