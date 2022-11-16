الجامعات: انتخابات الاتحادات الطلابية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الاستعداد التام لانتخابات الاتحادات الطلابية المقررة خلال الأيام المقبلة، وانتهاء كافة الاستعدادات لها، موضحين أن الانتخابات سيجري عقدها خلال التيرم الأول، بعيدا عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول والميدتيرم وأنها ستكون وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

انتخابات الاتحادات

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج لـ«الوطن»، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الخريطة الزمنية لها ستكون بعيدة عن مواعيد امتحانات الميدتيرم أو الفصل الدراسي الأول، مؤكداً أن الانتخابات ستمثل كافة الفئات الطلابية ويكون لهم حق الاشتراك.

الجامعات: انتخابات الاتحادات تشمل جميع فئات المجتمع

وقال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، ان الجامعة انهت كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، لافتا إلى أنه سيكون هناك التزام بمواعد تنفيذها وأنها ستكون بعيدة عن مواعيد الامتحانات، مؤكداً أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات، مشيراً إلى ان يناير سيشهد امتحانات التيرم الأو .