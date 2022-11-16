رائد المناخ للرئاسة المصرية: أصحاب المشروعات الذكية أبدعوا في شرم الشيخ

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ COP27، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية «نوفي»، لم يسبق مصر في تنظيمها أي دولة، وتضم أهدافًا كبيرة بينها الفئات الست للمشروعات في مجالات الاستثمار وتتنوع بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومشروعات تديرها أو تملكها المرأة في المحافظات المختلفة.

6200 مشروع ومبادرة في المحافظات المختلفة

وأضاف «محيي الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة EXTRA NEWS، أن من بين المشروعات أيضا المشروعات الناشئة والتطبيقات التي يقبل عليها الشباب، والمشروعات غير الهادفة للربح والتي لها أغراض اجتماعية وتنموية على مستوى المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تقدم لها أكثر من 6200 مشروع ومبادرة من المحافظات المختلفة، وكل محافظ اختار مع مجموعة عمل من الخبراء ولجان التحكيم مشروعا واحد يمثل المحافظة، إضافة إلى 3 مشروعات فائزة في كل فئة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن مقدمي المشروعات أبدعوا في شرم الشيخ سواء في عرض مشروعاتهم أو في القاعات الخضراء التي تعطي الفرصة للمشاركين للتوضيح التفصيلي لأهداف مشروعاتهم، وفي القاعة الرئيسية الزرقاء التي تتيح لهم فرصة المشاركة بأفكارهم مع مؤسسات للتمويل وشركاء الاستثمار سواء على المستويات المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

وأشار إلى عقد عدة جلسات في القاعات الزرقاء بينها 4 جلسات شارك فيها مسؤولون بالأمم المتحدة وبنوك الاستثمار الدولية ومبادرة الطاقة النظيفة وعدد من المؤسسات التابعة لجهات إقليمية ودولية.

مميزات كبيرة لمبادرة المشروعات الخضراء

ولفت إلى أن هذه المؤسسات رأت في هذه المبادرة عدة مميزات بينها رفع الوعي بشأن تحديات العمل المناخي وتأثيراته السلبية، وتقديم حلول جيدة ومبتكرة في شكل استثمارات تعالج موضوعات مثل ترشيد المياه أو توليد الطاقة النظيفة من أسطح المنازل أو بعض المشروعات الحرفية قليلة الاستخدام للوقود أو المياه وتحافظ على البيئة المحيطة.