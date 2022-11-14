رائد المناخ ومحافظ سيناء في زيارة لجناح جامعة عين شمس بـ قمة المناخ

تفقد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جناح جامعة عين شمس المشارك بمعرض الإبداع الأخضر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن فاعليات قمة المناخ COP27.

واستمعا لشرح تفصيلي من الدكتور أحمد العوضي مدير مركز التميز للاستدامة بالجامعة، حول أبرز إنجازات وجهود جامعة عين شمس في مجال التحول للأخضر وكذا التعرف على توربيدة الرياح ASU wind التي ابتكرها طلاب كلية الهندسة، والتي حصدت المركز الأول عالميا في كبريات المسابقات الدولية، وهي مصرية الصنع بنسبة 100%.

جهود جامعة عين شمس

وتابع رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة فيلما تسجيليا يرصد جهود جامعة عين شمس، وما نفذته من مشروعات بحثية وتطبيقية، تنفيذا للهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.