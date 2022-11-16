مراسل القاهرة الإخبارية: احتمالات نشوب صدام بين روسيا وحلف الناتو قائمة

قال سلامة عطا، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن حلف شمال الأطلسي يجري اجتماعًا الآن على مستوى السفراء، ومن المتوقع أن يعقد الأمين العام للحلف مؤتمرًا صحفيًا بعد ساعة، لاطلاع الصحفيين على مجريات الاجتماع أو التحقيقات التقنية التي يجريها الحلف وتكون فيها الأقمار الصناعية كلمة السر، ولكن الرسالة وصلت إلى روسيا بأن الحلفاء عازمون على الرد إن ثبت اعتدائها على بولندا، أو كانت روسيا تنوي القيام بعمل عدواني على أحد أعضاء الحلف مستقبليًا، لذلك فإن احتمالية نشوب صدام مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي قائمة.

دور لجنة «روسيا الناتو»

وأضاف عطا الله، خلال تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك لجنة داخل شمال حلف الاطلسي يُطلق عليها «لجنة روسيا الناتو»، هدفها تبادل المعلومات بشفافية بين الطرفين، وكانت دومًا تعقد اجتماعات عندما يُجري الناتو مناورات أو تدريبات على الحدود الروسية، فضًلا عن استدعاء ممثلين من روسيا لاطلاعهم على مجريات هذه المناورات، والعكس صحيح، مؤكدًا أهمية تلك اللجنة في التوترات الحادثة الآن لكي يتجنب الطرفان أي حروب ناتجة عن سوء تقدير أو خطأ.

التضامن بين دول الحلف أهم رسالة تصل لموسكو

وتابع، أن الخطورة تكمن في تجميد دور لجنة «روسيا الناتو» حاليًا منذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية، وليس هناك تبادل للمعلومات بشفافية بين الطرفين، حيث أنها لا تؤدي دورها الأساسي والفعال في أوقات الأزمات، لافتًا إلى أن التضامن بين دول أعضاء الحلف أهم رسالة سياسية تصل إلى موسكو.