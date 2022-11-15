فنلندا تدعم الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا

أعلنت وزارة خارجية فنلندا عن دعم الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا في قطاع الطاقة، وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن بلاده تعد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

حزمة العقوبات الجديدة صعبة على «الاتحاد الأوروبي»

وأضاف «هافيستو» أن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، صعبة بشكل خاص على «الاتحاد الأوروبي»، وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قال بعد اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، إن الاتفاق على مواصلة العزلة الدولية لـ«موسكو» وفرض عقوبات على روسيا.

من جانبها، نقلت شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية نقلا عن مصادر، أن «واشنطن» تدرس إمكانية تحديث طائراتها المسيرة «جراي إيجل»، لتسليمها لأوكرانيا، وأوضح مسؤولان أمريكيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس كيفية تحديث الطائرات حتى لا تكون خسارتها مع تكنولوجياتها المتطورة حساسة للبلاد، فيما تخطط «لندن»، لبناء 5 سفن حربية جديدة بـ 4.2 مليار جنيه إسترليني، لتعزيز أمن المملكة المتحدة والحلفاء في وجه تهديدات روسيا المتصاعدة.

وأكد نائب رئيس مجلس «الاتحاد الروسي»، كونستانتين كوساتشيف، أن قرار الجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة» بشأن تعويض أوكرانيا، باطل قانونا، موضحا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن قرارات الجمعية من حيث المبدأ ليس لها قوة ملزمة.

وأضاف كوساتشيف، أنه حال تعارض القرارات من حيث محتواها مع الميثاق الأممي ومعايير القانون الدولي الأساسية، فإنها تجعل القرارات باطلة من الناحية القانونية.

سفير موسكو لدى طوكيو: توسع «الناتو» شرقا يثير القلق

وفي وقت سابق، شدد سفير موسكو لدى طوكيو، ميخائيل جالوزين، على أن توسع حلف الأطلسي «الناتو»، شرقا يثير القلق، مضيفا في مقابلة مع الصحفيين الروس، أن موقف اليابان تجاه بلاده وسياسة «طوكيو»، غير الودية أدت إلى تجميد جميع أشكال الحوار السياسي تقريبا بين البلدين.

وأشار جالوزين، إلى تضامن السلطات اليابانية، مع مسار الغرب الجماعي للضغط السياسي والاقتصادي والنفسي الشامل على روسيا.

وأعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بعد زيارته للروسي رومان سيليزنيف المتواجد حاليا في سجن كارولينا الشمالية، أن «واشنطن» لا تتوقف عن البحث ومطاردة الروس في دول ثالثة، واصفا الممارسات الأمريكية بالغير مقبولة.

دبلوماسي روسي: ظروف اعتقال رومان غير إنسانية

ووصف أنطونوف، ظروف اعتقال سيليزنيف بغير المقبولة وغير الإنسانية، وفي وقت سابق، قام السفير الروسي، بزيارة فيكتور بوت في إلينوي، وألكسندر فينيك في كاليفورنيا.