الرئيس الأوكراني لقمة العشرين: حان الوقت الآن لإنهاء الأزمة مع روسيا

خاطب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قمة مجموعة الـ20، التي انطلقت في قوت سابق من اليوم الثلاثاء في «بالي» الإندونيسية، أنه حان الوقت الآن لإنهاء الأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الرئيس الأوكراني: لن نتجه لتوقيع «اتفاقية مينسك» جديدة

وطالب زيلينسكي، في كلمته، بسحب جميع القوات والتشكيلات العسكرية الروسية من أوكرانيا، وقال الرئيس الأوكراني، إن يجب على روسيا سحب قواتها فورا من محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية.

وأضاف زيلينسكي، أن ليس لأحد الحق في إقحام العالم بكارثة إشعاعية، ولا أعذار للابتزاز النووي، وتابع الرئيس الأوكراني قائلا، إن بلاده لن تتجه لتوقيع «اتفاقية مينسك» جديدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار زيلينسكي، إلى رغبة بلاد بإنهاء الأزمة فورا وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، موضحا أن استعادة الأراضي الأوكرانية يتطلب وقت أطول

واقترح زيلينسكي، تبادل جميع السجناء مع روسيا،وأضاف الرئيس الأوكراني، أن يجب تمديد العمل باتفاق الحبوب

وكان زيلينسكي، زار في وقت سابق، مدينة «خيرسون» بعد انسحاب القوات الروسية منها، وقال الرئيس الأوكراني، للصحفيين خلال زيارة غير معلنة للمدينة، إن السلام يعني استعادة كل الأراضي التي سيطرت عليها «موسكو».

زيلينسكي: أوكرانيا تتقدم خطوة خطوة لاستعادة كل الأراضي

وأضاف زيلينسكي، أن بلاده تتقدم خطوة خطوة لاستعادة كل الأراضي، مشيرا إلى أن الطريق طويل وصعب، وأوضح الرئيس الأوكراني، أن الأزمة أخذت خيرة أبطال بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وتابع زيلينسكي قائلا إن بلاده تتقدم، وجاهزة للسلام، موضحا أن السلام يعني استعادة كل أراضي أوكرانيا، فيما قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، تعليقا على زيارة زيلينسكي، لمدينة «خيرسون»: «لا تعليق..هذه أرض روسية».

وأمس الاثنين، فرضت السلطات الروسية حظرا على دخول 100 مواطن كندي، بينهم الممثل الأمريكي الكندي جيم كاري، ردا على عقوبات «أوتاوا».

«الأمن القومي» الأمريكي من أكبر معارضي المفاوضات مع روسيا

بدورها، قال مسؤولون أمريكيون، إن وزراة الخارجية الأمريكية تقوم بتحضير الأرضية لمفاوضات محتملة بين «موسكو» و«كييف»،، فيما قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن «مجلس الأمن القومي» الأمريكي من أكبر معارضي المفاوضات مع الجانب الروسي، وفقا لما لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت «بوليتيكو»، أن الكثيرين في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، يعتقدون أنه ستكون هناك نافذة لمفاوضات «روسية أوكرانية» في الشتاء المقبل، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين في الوزارة يعتبرون أنه سيكون من الصعب جدا بالنسبة لـ«كييف» طرد القوات الروسية.

بدوره، أوضح مسؤول، أن لا توجد هناك أماكن معينة للمفاوضات أو أوراق أو استراتيجيات للتفاوض.