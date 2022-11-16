جامعة سوهاج تعلن عن التقدم لجائزة المبدع الصغير لاكتشاف الموهوبين

أعلنت جامعة سوهاج، التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، والتي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، والذي يستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، من سن 5 وحتى 18 عاماً، في مجالات الآداب (القصة القصيرة ـ الشعرـ التأليف المسرحي)، الفنون (الرسم ـ العزف على البيانو ـ العزف على الكمان ـ الغناء)، وفي مجال الإبداع و الابتكار (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ـ الابتكارات العلمية)

وأشاد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بإطلاق هذه الجائزة في دورتها الثالثة والتي تنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مؤكداً أن القيادة السياسية تحرص على تشجيع الإبداع و الابتكار للأطفال والاكتشاف المبكر للمتميزين والموهوبين منهم وتحفيز الطاقات الابداعية لهم، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

اكتشاف ودعم الموهوبين

وأضاف «عبد الخالق»، أن الجامعة تضمن عددًا من المراكز والوحدات، لاكتشاف و دعم الموهوبين ورعايتهم وصقل قدرات الأطفال والشباب النابغين في جميع التخصصات، وتوفير العديد من الإمكانيات والوسائل التي تساهم في دعم أبناءنا باعتبارهم قادة المستقبل.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب أن هدف المبادرة هو إبراز العناصر الموهوبة وأصحاب الابتكارات من الأطفال، لتوفير البيئة المناسبة لهم وتعليمهم وتدريبهم بالشكل الأمثل ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل.

وجدير بالذكر انه يمكن الاطلاع على الشروط وكافة تفاصيل الجائزة، من خلال صفحة الجائزة على فيسبوك (جائزة الدولة للمبدع الصغير)، أو الموقع الخاص بالجائزة www.ckp.Eg