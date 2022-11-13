استمرار أعمال تشجير مقر جامعة سوهاج الجديد ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»

تابع الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أعمال التشجير بالمقر الجامعي الجديد، وذلك في ضوء تنفيذ الجامعة لمبادرة اتحضر للأخضر، والتي تأتي فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة «مصر 2030»، وتستهدف الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها بما يضمن حياة صحية للأجيال القادمة، يصاحبه أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور ياسر عبد الفتاح، مدير عام الشئون الإدارية والمشرف العام على مقر الجامعة الجديد.

متابعة التشجير بالحرم الجامعي الجديد

وأكد رئيس الجامعة، في بيان، أنه يتم متابعة أعمال التشجير أولا بأول بالمقر الجديد للجامعة، وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء، والتي تضفي قيما جمالية، وفوائد اجتماعية وبيئية عدة، مثل تحسين نوعية الهواء، وامتصاص غازات الاحتباس الحراري، وحفظ التنوع البيولوجي، وحماية التربة، والحد من الغبار والعواصف الترابية وغيرها، مضيفاً أن المساحات الخضراء أصبحت معياراً عالمياً يستند إليه في تصنيف الجامعات المستدامة والذكية، وفي أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

زراعة النخيل بجامعة سوهاج

وأضاف الدكتور ياسر عبد الفتاح أنه جار استكمال تشجير الجزء الخاص بمدخل الجامعة الجديدة، حيث تم زراعة 3000 متر نجيل أخضر سابق التجهيز، وجار زراعة 4000 متر، وزراعة 400 شتلة نباتات زينة، وجار زراعة 800 شلتة أخرى، بإلاضافة إلى زراعة أشجار الظل بأنواع مختلفة.