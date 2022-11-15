جامعة سوهاج تعلن قائمة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الهندسة والحاسبات

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية الهندسة، وهم الدكتور أحمد محمد قاسم القائم بعمل عميد الكلية والدكتور طلعت علي أحمد وكيل الكلية خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد محمود أحمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهو الدكتور النميري علاء زناتي القائم بعمل عميد الكلية.

الثلاثاء فحص أوراق المتقدمين لمنصب العميد

وأوضح رئيس الجامعة، أن اليوم الثلاثاء سيجري فحص أوراق المتقدمين للمنصب وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين، مضيفًا أنه سيتم فتح باب تلقي الطعون على المرشحين يوم الخميس المقبل، أما البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين سيتم يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري، يليه الإثنين 21 نوفمبر إعلان الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم.

البرنامج الزمنى للترشح لمنصب عميد هندسة وحاسبات

ويف وقت سابق، أعلن البرنامج الزمني لاختيار عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج والبرنامج الزمنى لاختيار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج .