جامعة سوهاج تناقش استعدادات الكليات للتقدم لمنح شهادة الأيزو

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج اجتماعاً موسعاً مع عمداء كليات الطب، الصيدلة، الزراعة، التجارة الآداب، التمريض والعلوم للوقوف علي آخر مستجدات الاعمال للاستعداد للتقدم للمنح شهادة الايزو 21001:2018/9001:2105، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، وعمداء الكليات المعنية والدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير وتقييم الاداء.

الحصول على شهادة الأيزو

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق ان ادارة الجامعة تسعي لحصول مختلف كلياتها على شهادة الآيزو، من أجل المحافظة على مركزها ومكانتها في سباق الجودة والإعتماد الأكاديمي، ويأتي ضمن خطتها الاستراتيجية للجامعة، في تعزيز صورتها بين مختلف مؤسسات المجال الأكاديمي العالمية المرموقة.

متابعة تنفيذ إشتراطات الأيزو

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس أن الهدف من الاجتماع متابعة تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع التحديث والتطوير لنظام الجودة طبقاً لمتطلبات المواصفة الايزو 21001:2018/9001:2105، بعدد من الكليات المختلفة، لتعميم الجودة علي جميع الكليات في المستقبل القريب، لتكون الجامعة سباقة في تحسين العمل بتطبيق اعلي درجات الجودة العالمية.

عرض موقف الكليات

وخلال الاجتماع قدم الدكتور جمال سرور عرض تفصيلي عن موقف تلك الكليات والادارة المركزية، موضحاً ان الكليات تقدم مجهوداً كبيراً استعداداً للمنح هذا العام، كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بتوجيه فريق ادارة الايزو داخل كل كلية بسرعة الانتهاء من إعداد الملفات واعداد كافة متطلبات المواصفة.