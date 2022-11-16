القبض على المتهمين بسرقة سيارات عملاء البنوك في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخصين بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بأسلوب التتبع من أمام البنوك وكسر الزجاج، حيث تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مدير مبيعات بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، بأنّه عقب ركن سيارته بدائرة القسم، ولدى عودته، اكتشف كسر الزجاج الخلفي وسرقة مبلغ مالي من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

فحص الكاميرات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة والسيارة الأجرة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبيّن أنّها لأحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته نفى علمه بملابسات الواقعة وأقر بأنّ السيارة حيازة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة، وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المُشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع من أمام البنوك وكسر الزجاج، وبإرشادهما تم استعادة جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وتبيّن إنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.