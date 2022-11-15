مزارع يختلق سرقة 9 رؤوس «ماشية» بالإكراه ليهرب من سداد قرض بالعياط

اختلق مزارع، سرقته بالإكراه مع آخر، زاعما أن شخصين مجهولان بحوزتها أسلحة نارية، أوثقاه أثناء تواجده فى مزرعته بدائرة القسم محل البلاغ، وسرقوا 9 رؤوس ماشية «جاموس»، ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه وفروا هاربين.

وعقب ذلك، حضر فلاح 64 سنة وفك وثاقه، بسؤال الأخير أيد ذلك، وقرر أنه حضر بناء على اتصال هاتفي من نجل المبلغ، وأخبره أن والده لم يجيب على اتصالاته الهاتفية، وطلب منه الاطمئنان عليه، فحضر ووجده موثوق اليدين بحبل غليظ، وفكه تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

البداية عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود بلاغ سرقة بالإكراه بقرية برنشت دائرة المركز، على الفور أمر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق بحث بأشرافه على أعلى مستوى والقبض على الجناة.

وبالبحث والتحري وفحص علاقات المبلغ، وفحص العاملين بالمزرعة، وبالتقنيات الحديثة، وأثناء السير فى خطة البحث، تبين عدم صحة الواقعة، وأن المبلغ اختلق الواقعة لتعثره ماديا فى سداد أقساط قرض من أحد البنوك، بالاشتراك مع آخر 37 سنة، عامل بالمزرعة طرف المبلغ، ومقيم محل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما أسفرت عليه التحريات، وأضاف المبلغ أنه يمتلك عدد 7 رؤوس ماشية فقط داخل المزرعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.