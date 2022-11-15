مجلس الأمن الروسي: واشنطن ولندن تحاولان سرقة أصول موسكو في الخارج

قالت السلطات الروسية، إنه يجب على منظمة الأمم المتحدة تبنى قرارا بشأن التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بالدول من جانب واشنطن في كوريا وفيتنام والعراق ويوغوسلافيا وضحايا الأمريكيين وحلف شمال الأطلسي الناتو.

روسيا والصين وكوريا يصوتون ضد القرار

وأمس الإثنين، اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، قرارا غير مُلزم اقترحته أوكرانيا وكندا وهولندا وجواتيمالا بتصويت 94 دولة، و14 دولة ضد القرار أبرزها روسيا والصين وكوبا، بينما امتنعت 73 دولة عن التصويت بينها البرازيل وإسرائيل والهند، حول آلية تعويضات لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة فرانس 24 الإخبارية الفرنسية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، عبر تليجرام، إن واشنطن ولندن تحاولان وضع أساس قانوني لسرقة أصول بلاده في دول أخرى تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.

بدوره، عقد مديرا الاستخبارات الأمريكية سي آي أيه، وليام بيرنز، والروسية، سيرجي ناريشكين، اجتماعا نادرا، أمس، وتم إبلاغ الأوكرانيين به مسبقا، في العاصمة التركية أنقرة، وجددت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الاجتماع الاستخباراتي، تحذيرها للجانب الروسي، من أي استخدام للسلاح النووي في الأزمة الأوكرانية.

الأمن القومي الأمريكي: بيرنز لا يبحث تسوية للأزمة الأوكرانية

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن بيرنز لا يجري مفاوضات من أي نوع ولا يبحث تسوية للأزمة الأوكرانية، فيما ناقش المسؤولان، قضية الأمريكيين المعتقلين في روسيا، في إشارة إلى بطلة كرة السلة بريتني جرينير والعسكري السابق بول ويلان.

وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الروسية الكرملين، إجراء محادثات مع الجانب الأمريكي، في تركيا، وقال المتحدث باسم الرئاسة، دميتري بيسكوف، إن المحادثات جاءت بمبادرة أمريكية.

من جانبه، أوضح مسؤول أمريكي رفيع، أن بكين غير مرتاحة لخطاب موسكو بشأن استخدام النووي والأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

لندن: حث كييف على المفاوضات مع موسكو سيكون أمرا غير نزيه

بدوره، أشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ،إلى بذل لندن جهودا من أجل تعزيز موقع كييف قبل مفاوضات محتملة مع موسكو، معتبرا، أن حث أوكرانيا على المفاوضات سيكون أمرا غير نزيه على خلفية الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية.

سوناك: عدم التطبيع مع حكومة روسيا

وأضاف سوناك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووكلاؤه لا مقعد لهم على طاولة التفاوض حتى ينهون الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى عدم التطبيع مع الحكومة الروسية التي لا مكان لها في المجتمع الدولي، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

بدورها، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، حول إمكانية بدء مفاوضات تسوية بين الجانبين الروسي والأوكراني، أثارت غضب مسؤولي كييف.

وكان الجنرال مارك ميلي، أشار خلال الأسبوع الماضي، إلى عدم واقعية تحقيق أوكرانيا لانتصار عسكري، مضيفا في النادي الاقتصادي بنيويورك، إن الشتاء المقبل يفتح فرصة لبدء مفاوضات مع روسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.