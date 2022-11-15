سرقة 10 آلاف جنيه من حساب شاب بالشرقية بعد إيهامه بـ«تحديث البيانات»

روى عبدالله ناصر عبدالقادر شعلان، مقيم بمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، تفاصيل تعرضه للنصب والاستيلاء على رصيده المالي في حسابه بأحد البنوك، بعد تلقيه مكالمة هاتفية من مجهول طلب بياناته لتحديث حسابه.

تفاصيل تعرض شاب للنصب بزعم تحديث البيانات

وقال «عبدالله» ابن محافظة الشرقية، أنه يعمل ستوررجي، وتلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص، طلب منه قراءة رسالة أرسلها له على هاتفه، ثم معاودة الاتصال به، مضيفًا: «طلبت من شقيقي قراءة الرسالة لي فأخبرني أنها رسالة تخص البنك، فاتصلوا به ودار بينهما حوار، طلب خلال هذا المجهول بعض البيانات بحجة تحديث «الفيزا».

السحب والإيداع عدة مرات في ماكينة صراف آلي

وأشار إلى أنهما لم يشكا في الشخص الذي تحدث معهما، خاصة أنه يعرف معلومات صحيحة، خاصة أنه زعم أنه موظف في البنك شارع المهندسين في القاهرة. بالإضافة إلى أنه لم يطلب الرقم السري. موضحًا: «طلب مني وشقيقي التوجه إلى ماكينة صراف آلي، وطلب مني سحب 4 آلاف جنيه ثم أضعهم إيداع مرة أخرى، وطلب تكرار ذلك عدة مرات».

الاستيلاء على 10 آلاف جنيه

ولفت، إلى أنهم فوجئوا بقيام الشخص المجهول بسحب مبلغ 10 آلاف جنيه، وعندما حاولوا التواصل معه وجدوا الرقم مغلق. فحرروا محضرًا بالواقعة برقم 10906 لسنة 2022 مركز بلبيس، ومحضر بمباحث الإنترنت بالزقازيق.

ومن جانبها قالت منى عبدالسلام المحامية، أن المادة رقم 336 الخاصة بعقوبات مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية بالحبس 7 سنوات.