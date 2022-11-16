وزيرة التخطيط تنقل تجربة مصر في تنظيم COP27 إلى الإمارات

استقبلت الدكتورة هالةالسعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للسيدة مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث تعزيز سبل التعاون، ونقل التجربة المصرية في تنظيم الدورة الحالية من مؤتمر COP27، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

الدورة القادمة من COP28

وأكدت هالة السعيد رغبة مصر في دعم دولة الإمارات الشقيقة، فيما يخص تنظيمها الدورة القادمة من COP28، لنقل خبرات التجربة المصرية المكتسبة من تنظيم المؤتمر الحالي.

نظيم النسخة 27 من مؤتمر المناخ COP

ومن جانبها تقدمت دكتورة ريم المهيري بالتهنئة لمصر على نجاحها في تنظيم النسخة الـ27 من مؤتمر المناخ COP، وما تحقق خلال المؤتمر من جودة التنظيم وحسن استقبال الوفود المشاركة.

مراحل التنظيم وآليات العمل داخل المؤتم

واستعرضت السعيد أهم مراحل التنظيم وآليات العمل داخل المؤتمر وكذلك أبرز وأهم المبادرات التي نفذتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومبادرة كن سفيرًا وكذا مبادرة العقول الخضراء.

مبادرة حياة كريمة لأفريقيا

كما تطرقت هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى مبادرة حياة كريمة لأفريقيا، والتي أطلقتها مصر لتحسين أوضاع المواطنين في أفريقيا، وتناولت السعيد الحديث كذلك حول العمل على تخضير الخطة الاستثمارية للاستثمارات الحكومية، والعمل على الوصول بنسبة المشروعات الخضراء في الخطة إلى 50% من إجمالي المشروعات.