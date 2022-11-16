وزيرة البيئة: مصر تعرض تجربتها لمواجهة ارتفاع مستوى البحر أمام «COP27»

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن عرض مصر لتجربتها في إنشاء مجموعة من السدود بمكونات طبيعية، لحماية الشواطئ من ارتفاع مستوى البحر، مشيدة بتجربة المصرية في هذا المجال، والمقرر أن يعرضها الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في جلسة الحلول من الطبيعة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ.

وأشارت في كلمتها بمؤتمر صحفي خلال فعاليات يوم التنوع البيولوجي، على هامش مؤتمر المناخ، إلى إنشاء مجموعة من السدود من المواد الطبيعية بطول 69 كيلومترا في 5 محافظات، لحماية الشواطئ من ارتفاع مستوى البحر.

إطلاق مبادرات مصرية ضمن COP27

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك مجموعة من المبادرات أطلقت بالتعاون مع وزرات أخرى في مؤتمر المناخ، الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن المبادرات تتعلق بالزراعة والأمن الغذائي، بالتعاون مع منظمة الفاو، إضافة لمبادرات خاصة بالتغذية بالتعاون مع «الصحة العالمية»، فضلًا عن مبادرة المياه والنظم المبكر.

وأضافت أن المبادرات شملت خطة للانتقال العادل للطاقة في أفريقيا، ومبادرة لتمكين المرأة من التكيف مع تغير المناخ، بالتركيز على قطاع المياه وقطاع الغذاء بيوم المرأة.

المبادرات المصرية بالشراكة من الدول المتقدمة والنامية

وأكدت فؤاد أن جميع المبادرات التي تقدمها مصر للعالم تضم شركاء من الدول المتقدمة والنامية، لافتة إلى أن هذه المبادرات تقدم قصص نجاح، أو تعرض تنفيذ حلول لواحدة من المشكلات المناخية المطروحة.

خارطة طريق للتنوع البيولوجي

وقالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن يوم التنوع البيولوجي المنعقد اليومضمن فعاليات قمة المناخ، يعد مرحلة انتقالية في العمل المناخي، مشيرة إلى أن مصر رسمت خارطة طريق لبعد التنوع البيولوجي عندما كانت رئيسا لـ«COP14».

وأضافت «نشعر اليوم بالحاجة إلى مراجعة مدى التقدم في المناقشات والمفاوضات الخاصة باعتماد خارطة الطريق الخاصة بفترة ما بعد 2020، بالإضافة لمساندة دولة الصين في رئاستها الحالية لمؤتمر التنوع البيولوجي.

إطلاق مبادرة الحلول من الطبيعة لتنفيذها فعليًا

وأضافت أن يوم التنوع البيولوجي فرصة للتعرف على التمويلات التي ستذهب لمجال التنوع البيولوجي، إضافة إلى إطلاق المبادرة الخاصة بالحلول من الطبيعة لتنفيذها فعليًا، ودعمها بمشاركة الدول الأخرى.

وأوضحت أن يوم التنوع البيولوجي سيشهد مناقشات حول الغابات وتدهور الأراضي، بالإضافة لجلسة نقاشية حول تأثير تغير المناخ على الأرض والتنوع البيولوجي، والانتقال من الوعود إلى التنفيذ، خاصة أن السعودية ستستضيف مؤتمر التصحر المقبل في عام 2024.