هالة السعيد تلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في شرم الشيخ

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارته للجناح المصري بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7- 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

جولة تفقدية داخل الجناح المصري

وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اصطحاب وزير خارجية الإمارات في جولة تفقدية للجناح المصري، واستعراض القطع الفنية المعروضة بالجناح وعلاقتها بقضايا المناخ وتعبيرها عن الثقافة المصرية.

الإمارات تستضيف القمة القادمة

وأكدت «السعيد» تقديرها لزيارة عبدالله بن زايد للجناح المصري، التي تأتي في إطار توطيد العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات، التي ستستضيف مؤتمر cop28 العام القادم، مشيرة إلى أن الزيارة تعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم استضافة مصر للدورة الحالية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.