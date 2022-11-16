الركود يعصف بأكبر اقتصاديات العالم.. وقناة «القاهرة الإخبارية» تعرض الأسباب

عرضت «النشرة الاقتصادية»، على قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامية رشا عماد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الركود يعصف بأكبر اقتصاديات العالم».

وجاء في التقرير، أن ركودا يلوح بالأفق في سماء أعتى اقتصاديات العالم مع ارتفاع قياسي لمعدلات الفائدة في مواجهة متصاعدة، إذ أن اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم أعلنت انكماشا غير متوقعا لاقتصادها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 1.2% على أساس سنوي، ويسبح بنك اليابان المركزي ضد التيار بإصراره على انتهاج سياسة اقتصادية مرنة بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة عكس تحركات جميع البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

ضغوط كبيرة على الين الياباني

وذكر التقرير، أن الفائدة المنخفضة خلّفت ضغوطا على الين الذي تراجع إلى أدنى مستوى في 32 عاما مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة باليابان.

أما الوضع في العالم الغربي فليس أفضل حالا، إذ حذر الاتحاد الأوروبي من انزلاق منطقة اليورو إلى حالة ركود خلال الشتاء، كما رفع توقعاته بشأن معدلات التضخم للعامين 2022 و2023 على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

انكماش الاقتصاد البريطاني

بريطانيا التي خرجت من عباءة الاتحاد الأوروبي أعلنت انكماش اقتصادها بنحو 2.% في الربع الثالث من العام الجاري وهو الأمر المتوقع أن يكون بداية لركود يستمر لأمد طويل قدره بنك إنجلترا بعامين على الأقل.

الوضع في الدولة صاحبة الاقتصاد الأكبر عالميا

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أكد جو بايدن أن بلاده بعيدة عن الوقوع في شباك الركود رغم صعود مؤشرات التضخم، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ نهج متشدد في سياسته النقدية، ومع ذلك، أقر بايدن بأن الحد من التضخم سيستغرق مزيدا من الوقت والجهد، رغم تباطؤ وتيرة التضخم في أكبر اقتصادات العالم خلال شهر أكتوبر المنقضي.