تراجع جديد في أسعار زيت النخيل بسبب انخفاض الطلب ومخاوف الركود

تراجعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي إلى ما دون 4000 رينجيت ماليزي للطن، متراجعة من أعلى مستوى لها في شهرين عند 4260 رينجيت ماليزي.

الأسعار تتجه نحو انخفاض أسبوعي يزيد عن 2%

وبحسب أسعار البورصات العالمية فإن الأسعار تتجه نحو انخفاض أسبوعي يزيد عن 2%، حيث دفعت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب المستثمرين إلى إلغاء صفقات الشراء.

وقالت شركة مسح البضائع Intertek Testing Services إن صادرات منتجات زيت النخيل الماليزي للفترة من 1-25 أكتوبر تراجعت بنسبة 3.5% عن نفس الفترة في سبتمبر.

مخاوف شح الإمدادات

ومع ذلك، أدى ضعف الرينجيت، والمخاوف بشأن شح الإمدادات إلى الحد من الخسائر، وأثارت العواصف وخطر حدوث فيضانات خلال موسم الرياح الموسمية، التي تحدث عادة بين أكتوبر ويناير، مخاوف بشأن تعطل أنشطة الحصاد، ما قد يضر بالإنتاج في ثاني أكبر منتج للنخيل في العالم.

علاوة على ذلك، أعاقت الحرب المستمرة في أوكرانيا الآمال في أن تكون كييف قادرة على إنتاج وتصدير الكميات المعتادة من زيت الصويا وزيت عباد الشمس.

تاريخياً، وصل سعر زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 رينجيت ماليزي (1664.57 دولار أمريكي) للطن في مارس من عام 2022، مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تزايد مخاوف الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس» فمن المتوقع تداول زيت النخيل عند 3927.94 رينجبت ماليزي للطن بحلول نهاية الربع الجاري، كما من المتوقع أن يتم التداول عند 3451.40 في غضون 12 شهرًا.

يعتبر زيت النخيل الخام أحد الزيوت النباتية، ويُستخدم بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة، وتشكل إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، وحجم العقد الآجل 25 طنًا ويتمّ تداوله في بورصة ماليزيا.