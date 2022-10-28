بسبب مخاوف الركود.. تراجع أسعار النحاس من أعلى مستوى في 6 أسابيع

انخفضت العقود الآجلة للنحاس إلى أقل من 3.5 دولار للرطل «27 كليو تقريبا»، متراجعة من أعلى مستوى لها في ستة أسابيع عند 3.6 دولار في 26 أكتوبر، وسط مخاوف من الركود الطويل، وتوقعات انخفاض الطلب على المدخلات الصناعية.

وأظهرت بيانات جديدة أن الأرباح الصناعية في الصين الاستهلاكية الأولى انخفضت بنسبة 2.3% سنويًا في الأرباع الثلاثة الأولى من العام بسبب إغلاقات كوفيد، ونقص الطاقة وقطاع العقارات غير المستقر في البلاد.

مخاوف المعروض العالمي

ومع ذلك، فإن مخاوف العرض التي تلوح في الأفق دعمت الأسعار بدرجة كافية لارتفاع أسعار النحاس للأسبوع الثالث على التوالي، وحذرت شركة تجارة السلع «ترافيجورا»، من أن مخزونات النحاس العالمية انخفضت إلى مستويات قياسية، مع وجود مخزونات حالية كافية لتزويد الاستهلاك العالمي لمدة 4.9 أيام فقط.

وكانت شركة التعدين الأمريكية «فريبورت-ماكموران»، حذرت في وقت سابق من مخاطر النقص، وأشارت إلى أن الأسعار المنخفضة الحالية لا تعكس الضيق في السوق الفعلي.

أعلى مستوى على الإطلاق

وتظهر البيانات التاريخية، أن النحاس وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 في مارس الماضي، على خلفية أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تعزيز المخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع أسعار الشحن وتكلفة التأمين، ومن المتوقع أن يتم تداول النحاس عند 3.62 دولار بنهاية الربع الجاري، والتداول عند 3.39 دولارات في غضون 12 شهرًا.

ويتم تداول عقود النحاس الآجلة على نطاق واسع في بورصة لندن للمعادن، وفي كومكس وبورصة السلع المتعددة في الهند، والعقد القياسي عبارة عن 25000 رطل.

ويعتبر النحاس ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، وتضم قائمة أكبر مستوردي النحاس كل من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.