صالون «التنسيقية» يوصي بالنظر إلى أهمية تشريعات الطاقة المتجددة لجذب الاستثمارات

ناقشت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قضية «الطاقة والحلول المتجددة.. ومجتمع مدني فاعل في قضايا المناخ» خلال صالون نقاشي، ضمن الجلسات التي تنظمها التنسيقية لبحث مختلف القضايا المقرر عرضها خلال الحوار الوطني.

وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالنظر إلى أهمية التشريعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، التي تساعد على جذب العديد من الاستثمارات في هذا المجال، خلال مشاركته في الصالون عبر تطبيق «زوم».

«إسماعيل»: مصر تسعى لتحقيق 42% من الطاقة المنتجة بحلول 2035

ولفت «إسماعيل»، إلى أن مصر تسعى لتحقيق 42% من الطاقة المنتجة من خلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2035، ما يجعلها أول دولة إفريقية تنتج وتولد الكهرباء باستخدام الهيدروجين الأخضر مع الغاز الطبيعي، مضيفًا أن الدول الصناعية الكبرى يجب أن تتحمل المسئولية، وتؤدي دورها باعتبارها الأكثر تأثيراً، ولذلك عليها التوقف وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.

أدار صالون التنسيقية الإعلامية آدا جاد، عضو التنسيقية، وشارك فيه دكتور مهندس استشاري أحمد سلطان، نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسي القاهرة والمتخصص في شئون النفط والطاقة، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والدكتورة صفاء حسني، عضو التنسيقية عبر «زوم»، وكذلك آدم الطوخي، عضو التنسيقية.

إطلاق سلسلة الصالونات النقاشية

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت في وقت سابق عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، ويتم بثها مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ، التي سيجري طرحها خلال قمة المناخ COP27، تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.