«التنسيقية» تناقش دور المجتمع المدني والطاقة في قضايا المناخ اليوم

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا اليوم، بعنوان «الطاقة والحلول المتجددة.. ومجتمع مدني فاعل في قضايا المناخ»، ضمن الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، بالتزامن مع مؤتمر المناخ COP27 المنعقد في مصر.

مصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة

ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاولات العالم المستمرة في الانتقال من استخدام مصادر الطاقة التقليدية إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة والشبكات الذكية، ودور المجتمع المدني في تشكيل جدول أعمال المناخ العالمي، وتنفيذ الالتزامات والتعهدات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ.

ويشارك في الصالون، الدكتور مهندس استشاري أحمد سلطان، نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسي القاهرة، والمتخصص في شؤون النفط والطاقة، وآدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتدير الحوار خلال الصالون الإعلامية آدا جاد، عضو التنسيقية.

جلسات الحوار الوطني

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم بشأن القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بمحافظات الجمهورية كافة، إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة القضايا مع المتخصصين من الاتجاهات كافة.