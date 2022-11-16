«تعليم الإسكندرية» تكرم الطالبات الفائزات ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

كرم الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء طالبات مدرسة كليوباترا الرياضية الفائزات بالميداليات الفضية والبرونزية لبطولة ألعاب القوى تحت 14 سنة، وذلك بحضور رأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية والدكتورة همت أبوكيلة مدير عام شرق.

وقال مدير مديرية التعليم بالإسكندرية، إن القيادة السياسية تركز على الاهتمام باكتشاف ورعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في شتى المجالات، ومنها المجال الرياضي لصناعة أبطال أوليمبيين ليمثلوا مصر في المحافل الدولية؛ ولذلك شاركت وزارة التربية والتعليم فى فعاليات بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت سن 14 سنة وذلك ووفقا لبيان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

بطولة الجمهورية لألعاب القوى

ونظم الاتحاد المصري لألعاب القوى باستاد القاهرة الرياضي، البطولة وذلك فى ضوء أهمية دعم البطولات والأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الطلاب وقدراتهم واكتشاف مواهبهم والارتقاء بها.

تكريم الفائزات ببطولة الجمهورية

وكرم «أبوزيد» طالبات مدرسة كيلوباترا الرياضية للبنات بالإسكندرية وهن: كوثر عماد، ومريم محمد، وملك شريف ، كما كرم ثريا يحيى مدير المدرسة ووسام محمود وسمر حسن وكيلي المدرسة وألفت سعيد المشرف الرياضي ومحمد سعيد وأحمد فتحي مدربي الفريق .

24 مدرسة رياضية بمحافظات مصر

ويذكر أن عدد المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية يبلغ 24 مدرسة رياضية منها مدرستان بالإسكندرية وحصل طلاب الإسكندرية على أكبر عدد من البطولات على مستوى الجمهورية، والوزارة بصدد إنشاء عدد من المدارس الرياضية الأخرى فى مختلف المحافظات.