طالبة في الابتدائية تفوز بمسابقة «القرآن العظيم» بكفر الشيخ

استطاعت الطالبة هاجر حمادة خلاف، 12 عامًا، طالبة بالصف السادس بمعهد سيدي سالم الابتدائي الأزهري، بمحافظة كفر الشيخ، تسميع القرآن الكريم كاملًا برواية حفص عن عاصم في 6 ساعات دون خطأ واحد، ضمن مسابقة «القرآن العظيم» التي أطلقها مسجد المرسى ببيلا، لتسميع القرآن الكريم في جلسة واحدة.

بدأت حفظ القرآن منذ الصغر

وقالت الطالبة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها من مواليد مدينة سيدي سالم في عام 2010م، وبدأت حفظ القرآن الكريم منذ الصغر على يد الشيخ محمد المغازي شتا، ثم الشيخ حسام عطية لطفي السباعي، ثم ختمت القرآن في سن الثامنة، وحصلت على إجازات في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم وورش عن نافع، لافتة إلى أنها تدرس حاليًا في الصف السادس الابتدائي بمعهد سيدي سالم الابتدائي الأزهري.

وأضافت، أنها علمت بمسابقة «القرآن العظيم» التي أطلقها مسجد المرسى ببيلا، لتسميع القرآن الكريم في جلسة واحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متابعة: «سمعت عن المسابقة من خلال الفيسبوك، وقررت المشاركة بتشجيع من أسرتي، وكنت أُراجع القرآن يومياً بواقع جزئين إلى ثلاثة أجزاء حتى تمكنت من قوة الحفظ، واستطعت أن أُسمع القرآن الكريم كاملاً».

ونصحت لجميع أقرانها بحفظ القرآن الكريم، موضحة: «نصيحتي إنهم يحفظوا القرآن الكريم لأنه طريق بيوصل للخير وهو طريق الجنة».

والد الطالبة: ختمت القرآن في سن صغير

ومن جانبه، أعرب الدكتور حمادة خلاف، والد «هاجر»، عن بالغ سعادته بتسميع ابنته القرآن الكريم كاملاً دون خطأ واحد، مؤكداً أن ابنته هاجر تفوقت في حفظ كتاب الله رغم صغر سنها، حيث ختمت القرآن الكريم في سن مبكرة: «جينا من مدينة سيدي سالم بكفر الشيخ مخصوص إلي مدينة بيلا التابعة للمحافظة، عشان بنتي هاجر تشارك في مسابقة القرآن العظيم، وصلنا (بيلا) الفجر، وصلينا جماعة في مسجد المرسي، وهاجر بدأت تسميع منذ الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا بواقع 6 ساعات ونصف».

وتابع «خلاف»: «الختمة كانت مباركة، وأدخلت السرور على قلبي، وفرحان جداً بالإنجاز الكبير ده، والقرآن هذب أخلاق هاجر، وإحنا أسرة مهتمة بحفظ كتاب الله، وأحمد أخوها في الصف الثالث الابتدائي الأزهري وحافظ 18 جزءًا من القرآن الكريم»، منوهاً بأن ابنته حصلت في وقت سابق على المركز الأول في مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم على مستوى منطقة كفر الشيخ الأزهرية للمرحلة الابتدائية.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد البيلي فراج، إمام وخطيب مسجد المرسى ببيلا، أن الطالبة سمعت القرآن الكريم كاملاً في جلسة واحدة غيباً عن ظهر قلب خلال 6 ساعات دون خطأ واحد، وذلك رغم صغر سنها، متسطرداً: «أطلقنا المسابقة في مسجد المرسي بمدينة بيلا، وتواصل معي والدها وتم تحديد موعد للتسميع اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2022م، وحضروا في صلاة الفجر، ومن ثم بدأنا في التسميع في تمام الساعة السادسة صباحاً وانتهت من التسميع الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في أقل من 7 ساعات، وهو وقت قياسي، وتم تكريمها بمنحها شهادة تقدير ومبلغ مالي 1000 جنيه».

وأوضح «فراج»، أن «هاجر» لم تُخطئ ولو خطأ واحد خلال تسميع القرآن الكريم كاملاً في 6 ساعات: «حفظها جيد ومتين، وأتمنى مشاركة الشباب في المسابقة، وإن يقبلوا علي القرآن الكريم أن يحفظوا كتاب الله حتي يحفظهم، لأن حفظ القرآن نعمة عظيمة».

جدير بالذكر، أن مسابقة «القرآن العظيم» أطلقها مسجد المرسى، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، منذ شهر يناير الماضى، وذلك لتسميع القرآن الكريم فى جلسة واحدة، وتشجيع حفظة كتاب الله على المراجعة المستمرة، وعدم النسيان، وهي مسابقة مفتوحة لجميع الأعمار للذكور والإناث، ولكل من يحفظ كتاب الله تعالى حفظاً متيناً، ويستطيع أن يقرأ القرآن الكريم كاملاً متواصلاً غيباً عن ظهر قلب فى جلسة واحدة.