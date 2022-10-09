بالابتهالات.. «أوقاف بيلا» بكفر الشيخ تحتفل بالمولد النبوي في مسجد المرسي

نظمت إدارة أوقاف بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444هـ، بمسجد المرسي ببيلا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

بدء الاحتفال بتلاوة قرآنية

وبدأ الاحتفال عقب صلاة المغرب، بتلاوة قرآنية عطرة للطالب محمد سامح الجراحي، ثم أعقبها كلمة الشيخ حامد العرابي أبو الفتوح، نائباً عن وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، ثم كلمة الدكتور مصطفي أبو العمايم، كبير الأئمة بإدارة أوقاف بيلا، نائباً عن الشيخ السيد فتحي سعد، مدير عام إدارة أوقاف بيلا، والشيخ محمد البيلي فرج، إمام وخطيب مسجد المرسي ببيلا، وألقت الطفلة جويرية محمد فرج، بعض الأناشيد الدينية، وسط حضور كبير من أهالي بيلا.

كما شهدت الاحتفالية، ترديد الأدعية والأناشيد والابتهالات من الحضور، وسط فرحة كبيرة من الأطفال، داعين الله العلي القدير أن يعيد عليهم هذه الذكرى العطرة بكل خير ويمن وبركات.

الاقتداء بالرسول

وتحدث الشيخ حامد العرابي أبو الفتوح، والدكتور مصطفي أبو العمايم، والشيخ محمد البيلي فرج، عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهم الدروس المستفادة من سيرته العطرة، موجهين رسالة لجميع الحضور بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته الكريمة، والسير علي نهجه.