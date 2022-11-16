قناة القاهرة الإخبارية: حضور واسع بمنتدى الأردن للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

علق عبيدة أبو قويدر، خبير نظم المعلومات على استضافة الأردن لمنتدي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن هذا المؤتمر من المؤتمرات المتميزة التي يتم تنظيمها كل عام، ولكن هذا العام الحضور كان بشكل أوسع، ومن أهم الأهداف التعرف على الشركات التكنولوجية الجديدة، والشركات الناشئة، ووضع رؤية أكبر للأردن والمنطقة العربية بمجال التكنولوجيا وأمن المعلومات ومجال الاتصالات السريعة، وبداية الحديث بالمؤتمر كان على عالم الميتافيرس وكيف يمكن البدء للدخول لهذا العالم.

التركيز كان على الأمور المالية الاقتصادية بمجال قطاعات التكنولوجيا

وأضاف خبير نظم المعلومات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل مضهج، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التركيز كان على الأمور المالية الاقتصادية بمجال قطاعات التكنولوجيا، موضحا أن الأردن تضم الطاقة الشبابية والموارد الشبابية التي تهتم بهذا المجال والخبرات الواسعة للشباب، حيث توجد الكثير من الشركات الناشئة المتخصصة بهذه المجالات، والأردن تسعى بشكل كبير للدخول لهذا العالم وتطبيقه على أرض الواقع بشكل أكبر.

العامل الأمني والاستقرار لتطبيق هذه التقنيات

وتابع خبير نظم المعلومات أن الأمور التي تقدمها الأردن للشباب، هي العامل الأمني والاستقرار لتطبيق هذه التقنيات، وتتفوق الأردن بالاتصالات على كثير من الدول العربية وسرعتها بتقديم جميع أنواع الاتصالات، سواء الاتصالات اللاسلكية والسلكية بمجالات الإنترنت والفايبر، وتنتظر الأردن الـ 5G، مشيرا إلى أن الأردن لديها أمن سيبراني وبنية تحتية قوية للاتصالات.