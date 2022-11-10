«الاتصالات»: التكنولوجيا ستساعدنا على مواجهة التحديات البيئية

قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، إنّ الطاقة النظيفة والمستدامة أولوية على أجندة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى دور التكنولوجيا في جائحة كورونا، حيث ضرب «كوفيد - 19» دول العالم منذ 3 سنوات، واتجه كثيرون إلى التكنولوجيا، التي ساعدتهم على تخفيف آثار الفيروس المستجد، متابعا: «نلجأ إلى التكنولوجيا لمواجهة التحديات البيئية، وتحسين الوضع المناخي».

الرقمنة والحد من انبعاثات الكربون

وأضاف «محفوظ»، خلال كلمته في فعاليات قمة المناخ، نيابة عن المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ الرقمنة تهدف بشكل كبير للحد من انبعاثات الكربون، وهناك رقمنة حالية للخدمات الإلكترونية في مصر، ومن السهل أن يحصل أي مواطن على أي خدمة حكومية وهو جالس في منزله، مؤكدًا أنّ هناك 150 خدمة حكومية في مصر تقطع عبر التكنولوجيا والانترنت والتطبيقات، وجار زيادة تلك الخدمات.

واقترح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، تنفيذ مبادرة لشركات الاتصالات اللاسلكية والهواتف بالمشاركة في أبراج واحدة، لتقليل انبعاثات الكربون.

الدولة المصرية تعمل على تقوية الإنترنت

وأوضح أنّه من الأفضل تشغيل الأبراج بـ الطاقة الشمسية، فهي متوفرة في مصر، كما أنّ الدولة المصرية تعمل على تقوية الإنترنت وزيادة سرعته باستخدام الألياف الضوئية، إذ إنّ الدولة المصرية أنفقت واستثمرت ملايين الدولارات لتوصيل الألياف الضوئية أملًا في تقوية الإنترنت في جميع المحافظات، وجرى توصيل الألياف الضوئية لـ32 ألف مبنى حكومي ومدرسة على مستوى الجمهورية، ويتم العمل على توفير مراكز بيانات خضراء، كما أنّ العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مدينة ذكية، والحكومة بها ستكون ذكية لا ورقية.