رئيس المصرية للتعدين لـ«مصر تستطيع»: حصدنا جائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية

قال اللواء أ.ح عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إن الشركة عمرها عامان ومن أهدافها الرئيسية مواكبة التطور العالمي في تكنولوجيا المعلومات وخاصة التحول الرقمي وتقنيات المعلومات الجغرافية، لافتا إلى أن الشركة تمكنت من تنفيذ العديد من تطبيقات التكنولوجيا الخاصة بالحوكمة والسيطرة على المحاجر والملاحات للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها التي ميزها بها الله سبحانه وتعالى.

وأوضح «شفيق» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC» أن الشركة طورت أنظمة العمل وأدخلت العديد من التقنيات الحديثة في أنظمة المعلومات الجغرافية بالإضافة لتطبيق الحوكمة بكل معانيها للوصول لأفضل مستوى ممكن، لافتا إلى أن الشركة استخدمت أحدث الأنظمة لتحويل بيانات الشركة إلى صورة رقمية جغرافية من خلال منظومة إدارة المؤسسات الحديثة.

أكبر حدث دولي في العالم مخصص لنظم المعلومات

وأشار إلى أن الشركة في إطار استخدامها لأحدث نظم المعلومات أعدت كوادر بشرية متخصصة للمساهمة في تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية بكفاءة عالية خلال تنفيذ المشروعات والتطبيقات، موضحا أن الشركة حصلت على جائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية في إطار فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي البرمجيات والتقنيات الحديثة وهو أكبر حدث دولي في العالم مخصص لنظم المعلومات ويقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية بالتنافس مع 75 ألف شركة من مختلف بلاد العالم.

نظم المعلومات الجغرافية

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، أن نظم المعلومات الجغرافية هي عبارة عن تطبيقات تكنولوجية الغرض منها السيطرة على المحاجر حفاظا على موارد الدولة.